ASML Aktie 20085930 / USN070592100
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ASML-Investment im Blick
|
28.08.2026 10:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in ASML eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ASML-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 832.92 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.201 ASML-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 1’735.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’083.05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +108.30 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs
|
28.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)