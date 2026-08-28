NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ASML-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 832.92 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.201 ASML-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 1’735.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’083.05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +108.30 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch