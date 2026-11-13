NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit ASML-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 654.60 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die ASML-Aktie investiert hat, hat nun 0.153 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 1’497.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 228.71 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 228.71 USD entspricht einer Performance von +128.71 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch