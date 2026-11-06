NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ASML-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die ASML-Aktie an diesem Tag bei 1’029.20 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die ASML-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.716 ASML-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’181.60 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 05.11.2026 auf 1’356.65 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 31.82 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch