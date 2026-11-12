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|Rentable Applied Materials-Investition?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Applied Materials-Aktie Investoren gebracht.
Das Applied Materials-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Applied Materials-Aktie bei 230.73 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Applied Materials-Aktie investierten, hätten nun 0.433 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 395.08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171.23 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +71.23 Prozent.
Applied Materials war somit zuletzt am Markt 295.51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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