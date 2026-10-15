Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Applied Materials-Anlage?
|
15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Applied Materials eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 15.10.2025 wurde das Applied Materials-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 227.58 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 43.941 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 446.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’625.19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 96.25 Prozent.
Am Markt war Applied Materials jüngst 368.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Applied Materials Inc.
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)