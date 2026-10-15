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Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051

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Lohnende Applied Materials-Anlage? 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Applied Materials eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Applied Materials
353.11 CHF -6.72%
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Am 15.10.2025 wurde das Applied Materials-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 227.58 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 43.941 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 446.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’625.19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 96.25 Prozent.

Am Markt war Applied Materials jüngst 368.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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