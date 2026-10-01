Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Applied Materials-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Der Schlusskurs der Applied Materials-Anteile betrug an diesem Tag 129.13 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.774 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 396.02 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 30.09.2026 auf 511.38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 296.02 Prozent erhöht.
Am Markt war Applied Materials jüngst 405.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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