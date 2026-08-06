Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Applied Materials-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Applied Materials-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 142.65 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Applied Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 7.010 Applied Materials-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Applied Materials-Anteile wären am 05.08.2026 3’745.11 USD wert, da der Schlussstand 534.24 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 274.51 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 433.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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