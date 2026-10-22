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|Lukrative Applied Materials-Investition?
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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Applied Materials-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 134.12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.746 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 408.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 304.91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +204.91 Prozent.
Insgesamt war Applied Materials zuletzt 320.19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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