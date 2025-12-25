NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Applied Materials-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Applied Materials-Papier 85.33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.172 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.12.2025 305.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 260.78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 205.61 Prozent angezogen.

Applied Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 206.61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch