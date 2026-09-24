Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Applied Materials-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Applied Materials-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 136.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 73.438 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Applied Materials-Aktien wären am 23.09.2026 34’837.34 USD wert, da der Schlussstand 474.38 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 248.37 Prozent vermehrt.
Applied Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 374.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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