Anika Therapeutics Aktie 81276 / US0352551081
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Anika Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 13.08.2021 wurden Anika Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41.84 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 2.390 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Anika Therapeutics-Papiers auf 22.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52.65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47.35 Prozent verringert.
Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 284.54 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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