Vor 3 Jahren wurden Anika Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21.22 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 4.713 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 65.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13.99 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 65.93 USD entspricht einer negativen Performance von 34.07 Prozent.

Zuletzt verbuchte Anika Therapeutics einen Börsenwert von 190.92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch