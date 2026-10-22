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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Anika Therapeutics-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Anika Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9.58 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104.384 Anika Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’150.31 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 21.10.2026 auf 20.60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115.03 Prozent vermehrt.
Am Markt war Anika Therapeutics jüngst 272.53 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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