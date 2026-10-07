AngioDynamics Aktie 1811703 / US03475V1017
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AngioDynamics-Aktie gebracht.
Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen AngioDynamics-Anteile an diesem Tag bei 26.63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das AngioDynamics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.755 AngioDynamics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 54.15 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 06.10.2026 auf 14.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45.85 Prozent verringert.
Am Markt war AngioDynamics jüngst 651.08 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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