AngioDynamics Aktie 1811703 / US03475V1017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
AngioDynamics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AngioDynamics-Aktie betrug an diesem Tag 16.19 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 617.665 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 15.82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’771.46 USD wert. Damit wäre die Investition 2.29 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics bezifferte sich zuletzt auf 651.09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu AngioDynamics Inc.
Analysen zu AngioDynamics Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.