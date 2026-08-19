NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

AngioDynamics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AngioDynamics-Aktie betrug an diesem Tag 16.19 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 617.665 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 15.82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’771.46 USD wert. Damit wäre die Investition 2.29 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics bezifferte sich zuletzt auf 651.09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch