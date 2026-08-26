AngioDynamics Aktie 1811703 / US03475V1017
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|Profitabler AngioDynamics-Einstieg?
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AngioDynamics-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem AngioDynamics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren AngioDynamics-Anteile an diesem Tag 9.79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AngioDynamics-Papier investiert hätte, hätte er nun 10.215 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 15.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162.92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.92 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics belief sich zuletzt auf 650.92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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