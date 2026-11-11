NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AngioDynamics-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 11.11.2016 wurde die AngioDynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers betrug an diesem Tag 16.90 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 591.716 AngioDynamics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 12.07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’142.01 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 28.58 Prozent gleich.

Am Markt war AngioDynamics jüngst 506.64 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch