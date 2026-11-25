Heute vor 3 Jahren wurde die AngioDynamics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das AngioDynamics-Papier letztlich bei 6.98 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AngioDynamics-Aktie investiert, befänden sich nun 143.266 AngioDynamics-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AngioDynamics-Aktie auf 11.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’600.29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60.03 Prozent vermehrt.

AngioDynamics wurde am Markt mit 463.10 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch