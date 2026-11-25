|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative AngioDynamics-Anlage?
|
25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen AngioDynamics-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die AngioDynamics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das AngioDynamics-Papier letztlich bei 6.98 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AngioDynamics-Aktie investiert, befänden sich nun 143.266 AngioDynamics-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AngioDynamics-Aktie auf 11.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’600.29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60.03 Prozent vermehrt.
AngioDynamics wurde am Markt mit 463.10 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AngioDynamics Inc.
|
25.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu AngioDynamics Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.