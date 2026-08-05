NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 3 Jahren eingebracht

Am 05.08.2023 wurde die AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8.41 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AngioDynamics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11.891 AngioDynamics-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 15.19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180.62 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 180.62 USD entspricht einer Performance von +80.62 Prozent.

Zuletzt verbuchte AngioDynamics einen Börsenwert von 627.07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch