AngioDynamics Aktie 1811703 / US03475V1017
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in AngioDynamics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das AngioDynamics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7.73 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das AngioDynamics-Papier investiert hätte, hätte er nun 129.366 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 15.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’051.75 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 105.17 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von AngioDynamics belief sich jüngst auf 668.19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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