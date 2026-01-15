NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Anteile betrug an diesem Tag 5.26 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Amtech Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 190.114 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 13.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’638.78 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’638.78 USD entspricht einer Performance von +163.88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Amtech Systems bezifferte sich zuletzt auf 204.13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch