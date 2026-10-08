Amtech Systems Aktie 522563 / US0323325045
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amtech Systems-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Amtech Systems-Papier statt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie betrug an diesem Tag 11.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amtech Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.945 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 157.42 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Anteils am 07.10.2026 auf 17.60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.42 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Amtech Systems eine Marktkapitalisierung von 310.75 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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