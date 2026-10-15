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Amtech Systems Aktie 522563 / US0323325045

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Amtech Systems-Anlage im Blick 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie gebracht.

Amtech Systems
11.02 CHF -9.82%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Amtech Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Amtech Systems-Aktie bei 4.60 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Amtech Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 217.391 Amtech Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (14.00 USD), wäre das Investment nun 3’043.48 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 204.35 Prozent gleich.

Am Markt war Amtech Systems jüngst 269.96 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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