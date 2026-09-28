NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Amkor Technology-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.77 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 439.174 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (53.61 USD), wäre das Investment nun 23’544.14 USD wert. Mit einer Performance von +135.44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Amkor Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch