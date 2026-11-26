Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AmeriServ Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2.99 USD. Bei einem AmeriServ Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33.445 AmeriServ Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 152.84 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Anteils am 25.11.2026 auf 4.57 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52.84 Prozent zugenommen.

AmeriServ Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77.03 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch