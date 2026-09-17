AmeriServ Financial Aktie 1234727 / US03074A1025
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AmeriServ Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 17.09.2016 wurde die AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AmeriServ Financial-Aktie bei 3.33 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3’003.003 AmeriServ Financial-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 14’654.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.88 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46.55 Prozent.
Zuletzt verbuchte AmeriServ Financial einen Börsenwert von 82.05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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