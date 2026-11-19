Vor 1 Jahr wurden AmeriServ Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AmeriServ Financial-Papier an diesem Tag bei 3.09 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3’236.246 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’080.91 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 18.11.2026 auf 4.66 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50.81 Prozent zugenommen.

Am Markt war AmeriServ Financial jüngst 76.92 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch