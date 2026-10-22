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|Profitable AmeriServ Financial-Investition?
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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AmeriServ Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das AmeriServ Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie betrug an diesem Tag 3.19 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 313.480 AmeriServ Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 1’479.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.72 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’479.62 USD, was einer positiven Performance von 47.96 Prozent entspricht.
Der AmeriServ Financial-Wert an der Börse wurde auf 79.00 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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