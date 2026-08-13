AmeriServ Financial Aktie 1234727 / US03074A1025
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AmeriServ Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AmeriServ Financial gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades AmeriServ Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.510 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 126.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.97 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26.79 Prozent gesteigert.
Am Markt war AmeriServ Financial jüngst 82.40 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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