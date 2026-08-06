NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AmeriServ Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3’048.780 AmeriServ Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’085.37 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Papiers am 05.08.2026 auf 4.62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40.85 Prozent gesteigert.

AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74.62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch