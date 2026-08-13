America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Americas Car-Mart-Anlage
|
13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 5 Jahren wurden Americas Car-Mart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Americas Car-Mart-Aktie bei 163.02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, befänden sich nun 0.613 Americas Car-Mart-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 3.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 98.07 Prozent eingebüsst.
Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 26.85 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu America's Car-Mart Inc.
|
13.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
27.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu America's Car-Mart Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.