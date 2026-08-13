NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Americas Car-Mart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Americas Car-Mart-Aktie bei 163.02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, befänden sich nun 0.613 Americas Car-Mart-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 3.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 98.07 Prozent eingebüsst.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 26.85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch