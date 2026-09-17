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America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051

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Frühe Anlage 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Americas Car-Mart eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

America's Car-Mart
1.75 USD -4.11%
Kaufen Verkaufen

Am 17.09.2016 wurde das Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 38.12 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 262.329 Americas Car-Mart-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (1.81 USD), wäre die Investition nun 474.82 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 95.25 Prozent.

Americas Car-Mart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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