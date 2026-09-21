American Superconductor Aktie 27679720 / US0301112076
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Superconductor von vor einem Jahr angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden American Superconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 61.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 162.470 American Superconductor-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 30.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’904.96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 50.95 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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