NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Superconductor von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit American Superconductor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das American Superconductor-Papier 33.91 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, hätte er nun 29.490 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 24.13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 711.59 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28.84 Prozent verringert.

Alle American Superconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch