American Superconductor Aktie 27679720 / US0301112076
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Superconductor-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in American Superconductor eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem American Superconductor-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 60.02 USD. Bei einem American Superconductor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.666 American Superconductor-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (25.67 USD), wäre das Investment nun 42.77 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 57.23 Prozent.
Der American Superconductor-Wert an der Börse wurde auf 1.24 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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