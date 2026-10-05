American Superconductor Aktie 27679720 / US0301112076
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie gebracht.
Am 05.10.2021 wurde das American Superconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14.11 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70.872 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 2’126.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 112.69 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte American Superconductor einen Börsenwert von 1.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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