NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 07.09.2021 wurde die American Superconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14.28 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 7.003 American Superconductor-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 206.93 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106.93 Prozent angewachsen.

Am Markt war American Superconductor jüngst 1.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch