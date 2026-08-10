NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 10.08.2021 wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 14.52 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hat, hat nun 688.705 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Superconductor-Papiers auf 32.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’565.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125.65 Prozent gesteigert.

American Superconductor wurde am Markt mit 1.59 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch