American Superconductor Aktie 27679720 / US0301112076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen American Superconductor-Investment verdienen können.
Am 10.08.2021 wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 14.52 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hat, hat nun 688.705 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Superconductor-Papiers auf 32.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’565.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125.65 Prozent gesteigert.
American Superconductor wurde am Markt mit 1.59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Superconductor Corp
Analysen zu American Superconductor Corp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.