NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 6.22 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 160.772 Anteilen. Die gehaltenen American Superconductor-Papiere wären am 23.10.2026 4’038.59 USD wert, da der Schlussstand 25.12 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +303.86 Prozent.

Insgesamt war American Superconductor zuletzt 1.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch