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Rentables American Superconductor-Investment? 26.10.2026 16:02:34

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in American Superconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

American Superconductor
21.09 CHF 2.16%
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Heute vor 3 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 6.22 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 160.772 Anteilen. Die gehaltenen American Superconductor-Papiere wären am 23.10.2026 4’038.59 USD wert, da der Schlussstand 25.12 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +303.86 Prozent.

Insgesamt war American Superconductor zuletzt 1.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Short 15’404.11 13.91 SGB0YU
Short 15’983.20 8.87 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’528.62 26.10.2026 16:01:31
Long 13’890.28 19.81 SILDBU
Long 13’576.18 13.77 SJB42U
Long 12’995.26 8.87 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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