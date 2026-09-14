Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’885 0.8%  SPI 19’559 0.5%  Dow 52’342 -0.4%  DAX 25’402 -0.7%  Euro 0.9440 -0.3%  EStoxx50 6’251 -1.2%  Gold 4’269 -1.8%  Bitcoin 64’207 2.4%  Dollar 0.8182 0.2%  Öl 109.4 4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Sanofi-Aktie steigt: Konzern beteiligt sich an deutscher Cheplapharm
Suche...

American Superconductor Aktie 27679720 / US0301112076

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative American Superconductor-Investition? 14.09.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen American Superconductor-Einstiegs gewesen.

American Superconductor
22.59 CHF -6.05%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Superconductor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.52 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die American Superconductor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153.374 American Superconductor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’529.14 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 11.09.2026 auf 29.53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 352.91 Prozent.

American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu American Superconductor Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?