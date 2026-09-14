American Superconductor Aktie 27679720 / US0301112076
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|Lukrative American Superconductor-Investition?
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen American Superconductor-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Superconductor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.52 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die American Superconductor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153.374 American Superconductor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’529.14 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 11.09.2026 auf 29.53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 352.91 Prozent.
American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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