NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit American Superconductor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7.53 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die American Superconductor-Aktie investierten, hätten nun 13.280 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 310.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.39 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 310.62 USD entspricht einer Performance von +210.62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für American Superconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 1.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch