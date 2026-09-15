American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064
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|Profitabler American Eagle Outfitters-Einstieg?
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: Wäre eine American Eagle Outfitters-Anlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Eagle Outfitters gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der American Eagle Outfitters-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15.41 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.893 American Eagle Outfitters-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 15.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’001.30 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’001.30 USD, was einer positiven Performance von 0.13 Prozent entspricht.
Am Markt war American Eagle Outfitters jüngst 2.52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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