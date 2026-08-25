American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Eagle Outfitters-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in American Eagle Outfitters eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 31.75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31.496 American Eagle Outfitters-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 16.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 531.34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46.87 Prozent verringert.
American Eagle Outfitters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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