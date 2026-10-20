NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25.01 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hat, hat nun 3.998 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71.69 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28.31 Prozent.

Der American Eagle Outfitters-Wert an der Börse wurde auf 3.01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch