NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem American Eagle Outfitters-Papier statt. Der Schlusskurs der American Eagle Outfitters-Aktie betrug an diesem Tag 12.58 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, hätte er nun 794.913 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’562.80 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Papiers am 10.08.2026 auf 18.32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45.63 Prozent vermehrt.

American Eagle Outfitters wurde am Markt mit 3.01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch