NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr abgeworfen

Am 03.11.2025 wurde das American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16.53 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, befänden sich nun 604.961 American Eagle Outfitters-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’947.97 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 02.11.2026 auf 19.75 USD belief. Damit wäre die Investition um 19.48 Prozent gestiegen.

Alle American Eagle Outfitters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch