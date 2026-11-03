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|American Eagle Outfitters-Investmentbeispiel
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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren American Eagle Outfitters-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 03.11.2025 wurde das American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16.53 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, befänden sich nun 604.961 American Eagle Outfitters-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’947.97 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 02.11.2026 auf 19.75 USD belief. Damit wäre die Investition um 19.48 Prozent gestiegen.
Alle American Eagle Outfitters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.
Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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