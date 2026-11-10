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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der American Eagle Outfitters-Aktie statt. Der Schlusskurs der American Eagle Outfitters-Aktie betrug an diesem Tag 18.58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Eagle Outfitters-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5.382 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 21.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117.06 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 117.06 USD entspricht einer Performance von +17.06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 3.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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