Heute vor 10 Jahren wurden Trades der American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18.47 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 541.419 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’008.66 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 23.11.2026 auf 22.18 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’008.66 USD entspricht einer Performance von +20.09 Prozent.

Am Markt war American Eagle Outfitters jüngst 3.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch