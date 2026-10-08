AMERCO Aktie 289939 / US0235861004
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in AMERCO-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der AMERCO-Anteile betrug an diesem Tag 61.12 USD. Bei einem AMERCO-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.361 AMERCO-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 967.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59.16 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3.21 Prozent eingebüsst.
AMERCO war somit zuletzt am Markt 11.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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