NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 30.67 USD. Bei einem AMERCO-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.261 AMERCO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (72.67 USD), wäre die Investition nun 236.94 USD wert. Mit einer Performance von +136.94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

AMERCO war somit zuletzt am Markt 14.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch